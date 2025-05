Večer o prepoznih obsodbah Izraela (30. 5.)

Maribor, 29. maja - Jon Knez v komentarju Prepozno in nesmiselno piše o odzivu evropskih in slovenskih politikov na izraelsko početje v Gazi. Meni, da obsodbe ne bodo končale genocida in da ni možnosti, da bi EU uvedla sankcije proti Izraelu. Poudarja, da bi Slovenija lahko mimo EU omejila ali prekinila odnose z Izraelom in se pridružila tožbi Južne Afrike.