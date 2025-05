Pregled - svet, 29. 5. (četrtek)

GAZA - Izrael je po navedbah Bele hiše sprejel novi predlog ZDA glede prekinitve ognja v Gazi in izpustitve izraelskih talcev, pogajanja s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas pa se nadaljujejo. Izraelska vojska je medtem znova izvajala smrtonosne zračne napade na Gazo. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje je bilo ubitih najmanj 64 ljudi, od tega 23 v osrednjem delu enklave.

TEL AVIV - Izraelski varnostni kabinet je odobril gradnjo novih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, je sporočila vladajoča stranka Likud. Po besedah finančnega ministra Bezalela Smotriča bo na palestinskem ozemlju zgrajenih 22 novih naselbin, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Napoved novih naselbin je spodbudila številne kritike, med drugim tudi Združenih narodov. Iz urada palestinskega predsednika Mahmuda Abasa so sporočili, da gre za nevarno zaostrovanje razmer.

WASHINGTON - Ameriški milijarder južnoafriškega rodu Elon Musk se je v sredo po dobrih štirih mesecih razburkanega vodenja urada za vladno učinkovitost (Doge) poslovil od vlade predsednika Donalda Trumpa. Musk je na svojem družbenem omrežju X objavil, da se je njegov čas posebnega vladnega uslužbenca iztekel. Občasno je prišel v navzkrižje z drugimi ministri Trumpove vlade, ki mu niso dovolili poseganja v svoje pristojnosti. Njegov odhod je potrdila tudi Bela hiša.

NEW YORK - Ameriško sodišče za mednarodno trgovino je v sredo soglasno ukinilo vse t. i. vzajemne carine, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump napovedal 2. aprila, ko je razglasil dan osvoboditve ZDA. Sodišče je presodilo, da je Trump presegel svoje pristojnosti. Ameriška vlada se je na odločitev že pritožila. Odločitev so danes kritizirali tudi v Beli hiši. Kitajska je ZDA pozvala, naj v celoti prekličejo "nezakonite enostranske carinske ukrepe".

BOSTON/WASHINGTON - Ameriška zvezna sodnica Allison Burroughs je podaljšala veljavnost svojega ukaza o blokadi odločitve ameriške vlade glede prepovedi vpisa tujih študentov na univerzo Harvard. Vlada je prejšnji teden Harvardu odvzela dovoljenje za vpis tujih študentov, kar je sodnica nemudoma blokirala do današnjega zaslišanja. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je pred tem v sredo napovedal, da bo vlada ukinjala vizume kitajskim študentom. Kitajska je napoved označila za nerazumno in dodala, da je Washingtonu poslala protestno noto.

MOSKVA - Rusija še ni prejela odgovora Ukrajine glede udeležbe na ponedeljkovih novih neposrednih pogovorih med državama v Istanbulu, je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ob tem je zahtevo Kijeva, da Moskva še pred pogovori posreduje svoje pogoje za končanje vojne, označil za nekonstruktivno. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je medtem Kijev in Moskvo pozval, naj ne zapirata vrat dialogu.

MOSKVA - V mestu Stavropol na jugu Rusije je ponoči v eksploziji granate umrl 34-letni nekdanji vojaški poveljnik Zaur Gurcijev, ki je leta 2022 poveljeval med ruskimi zračnimi napadi na ukrajinsko pristaniško mesto Mariupolj. V eksploziji je umrl še en moški, s katerim sta skupaj sedela na klopi v bližini stanovanjske stavbe. Rusija preiskuje morebitno odgovornost Ukrajine.

AACHEN - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob prejemu nagrade Karla Velikega pozvala k oblikovanju neodvisne Evrope. Posvarila je pred geopolitičnimi napetostmi in porastom imperialnih sil. Prepričana je, da se bo še v tem desetletju oblikoval nov mednarodni red, ki pa ga mora oblikovati Evropa. Zbrane je v Aachnu danes nagovoril tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki je poudaril, da bo Nemčija zavezana močni in združeni Evropi.

LIZBONA - Vodja desnosredinskega Demokratičnega zavezništva (AD) Luis Montenegro je bil znova imenovan za portugalskega premierja, vendar bo moral kljub zmagi na volitvah 18. maja oblikovati koalicijo ali voditi manjšinsko vlado. Druga največja stranka v parlamentu je postala skrajno desna stranka Chega, ki je dobila 60 mandatov, dva več kot tretjeuvrščeni socialisti. Zavezništvo AD je doslej zavračalo sodelovanje s Chego in naj bi raje poskusilo voditi manjšinsko vlado.

DUBLIN - Podpredsednik irske vlade in zunanji minister Simon Harris je zagovarjal ravnanje vlade v zvezi s Palestino in dejal, da je Irska prva članica EU, ki je dejanja Izraela v Gazi označila za genocid. Irska vlada je pred enim letom priznala neodvisnost Palestine in si prizadeva za revizijo pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, lani se je pridružila tudi tožbi Južne Afrike pred Meddržavnim sodiščem v Haagu, ki Izrael obtožuje genocida.

ATENE - Grčija namerava odpraviti določbo, ki nezakonitim migrantom omogoča, da po sedmih letih bivanja v državi zaprosijo za dovoljenje za prebivanje, je napovedal minister za migracije Makis Voridis. Dodal je, da je bilo to pravilo zlorabljeno. Grška policija je lani aretirala 74.000 nezakonitih migrantov, a jih je lahko izgnala le 2500. Pribežniki so namreč pogosto navedli lažno državo izvora, da bi se izognili izgonu, kar postopek zavleče za več mesecev.

BRATISLAVA - Posebno sodišče v slovaškem mestu Pezinok je nekdanjega finančnega ministra in guvernerja slovaške centralne banke Petra Kažimira obsodilo zaradi podkupovanja. Naložilo mu je 200.000 evrov globe in odredilo zaplembo njegovega premoženja v višini 48.000 evrov. Kažimir je od začetka sojenja vztrajal, da je nedolžen, in trdil, da nikoli nikomur ni ponudil podkupnine. Mandat guvernerja slovaške centralne banke se mu sicer izteče v soboto.

NEW YORK - Ameriški časnik New York Times se je s podjetjem Amazon dogovoril, da bo lahko uporabljalo njegove vsebine za usposabljanje modelov umetne inteligence. Gre za prvi tovrstni licenčni sporazum tega časopisa za generativno umetno inteligenco. Finančni pogoji dogovora niso bili objavljeni, Amazon pa bo lahko vsebine New York Timesa uporabljal tudi pri svoji glasovni pomočnici Alexa in drugih aplikacijah.

BERN - V švicarskih Alpah, kjer se je v sredo odlomil večji del ledenika in sprožil obsežen plaz, ki je zasul vas Blatten, sedaj grozi še poplavni val. Plazovina namreč deluje kot jez, za njo pa nastaja jezero, ki ga polni lokalna reka. Če bo jez popustil, bi to lahko resno ogrozilo nižje ležeče vasi. Oblasti so preventivno že evakuirale prebivalce dveh vasi v bližini reke. Obenem pa preverjajo stopnjo grožnje, ki jo predstavlja novonastali jez.

JOHANNESBURG - Sodišče v Južni Afriki je Južnoafričanko, ki so jo spoznali za krivo ugrabitve in prodaje šestletne hčere, obsodilo na dosmrtno ječo. Enako kazen je dosodilo tudi za soobtožena, njenega partnerja in prijatelja. Vsi trije so bili obsojeni še na deset let zapora zaradi ugrabitve. Deklice kljub odmevnemu iskanju še vedno niso našli. Njena mati Racquel Kelly Smith naj bi jo prodala za 20.000 randov (okoli 990 evrov).

PEKING - Kitajskega jadralnega padalca je v soboto na severozahodu Kitajske ponesreči poneslo na nadmorsko višino 8500 metrov. 55-letni Peng Yujiang je na 3000 metrih nadmorske višine nad gorovjem Qilian preizkušal novo opremo, ko ga je redek vzgornjik potegnil še 5000 metrov višje med oblake. Peng se je za las izognil smrti, saj je raven kisika na tovrstni višini nizka. Kitajske oblasti so začele preiskavo incidenta.