New York Times in Amazon v licenčni sporazum za umetno inteligenco

New York, 29. maja - Ameriški časopis New York Times se je z Amazonom dogovoril, da bo lahko podjetje uporabljalo njegove vsebine za usposabljanje modelov umetne inteligence, sporočilo New York Timesa navaja tiskovna agencija AFP. Gre za prvi tovrstni licenčni sporazum tega časopisa za generativno umetno inteligenco.