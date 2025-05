Ob svetovnem dnevu multiple skleroze v ospredju pomen zgodnjega zdravljenja

Ljubljana, 30. maja - Obeležujemo svetovni dan multiple skleroze, neozdravljive avtoimunske bolezni osrednjega živčevja. V Združenju multiple skleroze Slovenije, kjer danes vabijo na dan odprtih vrat, opozarjajo na pomen zgodnje diagnoze in zdravljenja, s čimer lahko aktivnost bolezni upočasnijo. Prvi znaki so utrujenost, mravljinčenja in slabše ravnotežje.