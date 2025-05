UKC Ljubljana v prvem četrtletju z 2,9 milijona evrov presežka

Ljubljana, 29. maja - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je v prvem četrtletju posloval pozitivno, in sicer z 2,9 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, so sporočili po sredini seji sveta zavoda. V prvih treh mesecih so v hospitalni dejavnosti obravnavali več primerov kot v enakem obdobju lani in presegli plan ambulantne dejavnosti in prvih pregledov.