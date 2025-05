V Ljubljani gasilska vaja s scenarijem uničujočega potresa

Ljubljana, 30. maja - Gasilska zveza Ljubljana v okviru praznovanja 30-letnice organizira eno največjih vaj zaščite in reševanja v Sloveniji. Obsežna 30-urna gasilska vaja ob scenariju uničujočega potresa bo potekala danes in v soboto na več kot 20 lokacijah na širšem območju Ljubljane. Na vaji bo sodelovalo več kot 500 udeležencev, so sporočili iz gasilske zveze.