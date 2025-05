Peti forum predsednice Pirc Musar o bivanjski problematiki mladih in starejših

Ljubljana, 30. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na Brdu pri Kranju gostila forum, posvečen bivanjski problematiki mladih in starejših. Namen tokratnega petega posveta predsednice je ustvariti platformo za razpravo, ki ne bo vodila le do boljših stanovanjskih rešitev, temveč tudi do bolj solidarne prihodnosti, so sporočili iz njenega urada.