Vlada z načrtom ukrepov za boljšo dostopnost do zdravnika na primarni ravni

Ljubljana, 29. maja - Vlada je na današnji seji sprejela akcijski načrt za uresničevanje strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni do za letošnje in prihodnje leto. Vanj so vključili osem prednostnih ukrepov, s katerimi si prizadevajo okrepiti dostopnost do izbranega zdravnika in zmanjšati administrativna bremena izvajalcev zdravstvene dejavnosti.