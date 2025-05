Levica proti obrambni resoluciji, SD za "previdne politične odzive"

Ljubljana, 29. maja - Vlada je danes potrdila predlog obrambne resolucije, a o slednji v koaliciji niso povsem enotni. Proti so glasovali ministri Levice, saj menijo, da gre za že obstoječo resolucijo na steroidih. Ministri SD so resolucijo podprli, a njihov predsednik Matjaž Han izpostavlja previdnost pri političnih odzivih in poudarja nujnost načrta za mir.