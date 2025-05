Slovenske nogometašice proti Grčiji po pomembne tri točke

Ljubljana, 30. maja - Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo danes ob 18. uri na Žaku v Šiški pomerila z Grčijo. V dosedanjem poteku lige narodov so varovanke Saše Kolmana v skupini 2 lige B zabeležile štiri zmage in so na vrhu skupine s popolnim izkupičkom. Tri točke pa bi bile zelo pomembne v lovu na prvo mesto.