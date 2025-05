Vreme: Ponoči bo oblačno

Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, a suho vreme. V petek bo zjutraj še precej oblačno, čez dan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in iz dneva v dan topleje. V ponedeljek bo dopoldne še dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Topla fronta se pomika prek srednje Evrope proti vzhodu in bo ponoči s povečano oblačnostjo vplivala na vreme pri nas. Od severozahoda v višinah k nam doteka postopno toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo oblačnost od severa naraščala, a padavin ne bo prinašala. V petek bo v krajih zahodno od nas jasno, drugod bo sprva pretežno oblačno. Čez dan se bo povsod zjasnilo.