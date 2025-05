Zaradi pomanjkljivega državnega financiranje osebne asistence vložena tožba

Ljubljana, 29. maja - V Društvu distrofikov Slovenije in društvu YHD so nezadovoljni, ker pomanjkljivo državno financiranje osebne asistence ogroža to dejavnost in načenja neodvisno življenje uporabnikov. Kot izvajalci osebne asistence so zato vložili tožbo proti državi, so povedali danes. Ministrstvo za delo pa očitke zavrača.