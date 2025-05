Ljubljanska borza: Indeks nekoliko nad izhodiščem

Ljubljana, 29. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,08 odstotka in se ustalil pri 2174,94 točke. Borzni posredniki so opravili za malo manj kot 1,1 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice NLB, ki so prispevale 383.000 evrov. Njihov tečaj se je znižal za 1,02 odstotka.