V Lendavi srečanje vodilnih Pomurske in Štajerske gospodarske zbornice

Lendava, 29. maja - V prostorih družbe Lek v Lendavi so se danes srečali vodilni Pomurske in Štajerske gospodarske zbornice. Pobudo za srečanje je dal Lek, član skupine Sandoz, ki v Lendavi izvaja obsežne visokotehnološke investicije. Govorili so o povezovanju, razvoju regij ter sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, so povedali po srečanju.