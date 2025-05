Vlada potrdila idejne projekte za vojaške dele več bolnišnic

Ljubljana, 29. maja - Vlada je potrdila idejne projekte za dvig odpornosti bolnišnične infrastrukture in zmogljivosti v obliki vojaških delov bolnic za primer kriznih razmer. Za to so primerni UKC Maribor, bolnišnice Celje, Brežice in Nova Gorica, URI Soča, ortopedska bolnišnica Valdoltra in psihiatrična bolnišnica Vojnik. Gre za skoraj 220 milijonov evrov investicij.