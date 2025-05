Mladi raziskovalci zgodovine raziskovali sobivanje človeka in živali skozi čas

Ljubljana, 29. maja - Mladi raziskovalci in mentorji so na 56. srečanju mladih raziskovalcev zgodovine, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenija (ZPMS), predstavili izsledke raziskav o sobivanju človeka in živali skozi čas. ZPMS, kjer so letos prejeli 26 nalog mladih raziskovalcev, jim je danes podelil tudi priznanja.