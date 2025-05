Vlada potrdila predlog glede dostopa do registra dejanskih lastnikov

Ljubljana, 29. maja - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katero bi med drugim spremenila dostop do podatkov iz registra dejanskih lastnikov. Širša javnost bi morala za dostop izkazati upravičen interes, še naprej pa bi polni dostop imeli med drugim organi pregona in nadzorne institucije.