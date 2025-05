Na območju Škofljice v torek medvedka opraskala in lažje poškodovala še enega občana

Ljubljana, 29. maja - V okolici Škofljice, kjer je v torek medved huje poškodoval žensko, je uro pred tem medved opraskal in lažje poškodoval še enega občana. Kot so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave, je občan pri hoji v gozdu srečal medvedko z dvema mladičema. Zbežal je stran, medvedka pa ga je dohitela in ga opraskala ter lažje poškodovala.