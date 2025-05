Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 29. maja - Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katero se bo spremenil dostop do podatkov iz registra dejanskih lastnikov. Seznanila se je z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost ter soglašala s ceno premoga za Termoelektrarno Šoštanj.