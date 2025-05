Helena Blagne za 40-letnico kariere nocoj v Križankah

Ljubljana, 30. maja - Helena Blagne letos slavi 40-letnico glasbene kariere. Ob tej priložnosti je pripravila koncertno turnejo, v okviru katere bo nocoj nastopila v ljubljanskih Križankah. Po napovedih bo obudila svoje največje uspešnice, kot so Ti boš vedno prvi, Kar bo, pa bo, Dež, Naj nihče me ne zbudi in Vrniva se na najino obalo.