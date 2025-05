Mojca Jan Zoran imenovana za direktorico javnega sklada za kulturne dejavnosti

Ljubljana, 29. maja - Vlada je na današnji seji za direktorico Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) imenovala Mojco Jan Zoran. Jan Zoran ima več kot 27 let izkušenj na vodilnih položajih v kulturi in javni upravi. Štiriletni mandat bo nastopila 1. septembra letos, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.