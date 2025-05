Ministrstvo s sklepom podaljšalo obdobje dovoljenja za izvajanje odstrela medvedov

Ljubljana, 29. maja - Ministrstvo za naravne vire in prostor je v ponedeljek izdalo sklep, v katerem je veljavnost dovoljenja za izvajanje odstrela 206 medvedov iz narave podaljšalo do 31. decembra 2026. Prvotni datum veljavnosti odvzema iz odločbe, ki je bila izdana pred tednom dni, javnosti pa so jo posredovale nevladne organizacije, je bil 1. julij 2026.