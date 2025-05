Zadeva Božić: Tožilstvo s pomočjo GPS-naprav dokazuje gibanje najetih vozil v času umora

Ljubljana, 29. maja - Na nadaljevanju sojenja v zadevi Božić je tožilstvo podrobno predstavilo podatke GPS-naprav v dneh pred in po 15. novembru 2019, ko naj bi umorili Danijela Božića in poskušali umoriti Žarka Tešanoviča. Tožilstvo z njimi med drugim dokazuje gibanje vozil proti Ankaranu, kjer naj bi Božića ugrabili, in nato na Gorenjsko, kjer naj bi ga umorili.