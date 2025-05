Na Hrvaškem danes drugi krog lokalnih volitev

Zagreb, 1. junija - Na Hrvaškem bo danes potekal drugi krog lokalnih volitev. Favorita v dveh največjih mestih, Zagrebu in Splitu, sta tudi po prvem krogu aktualna župana, na Reki pa se županski položaj nasmiha neodvisni kandidatki. V nekaterih drugih mestih, kot so Pulj, Zadar, Dubrovnik in Vukovar, je izid manj gotov.