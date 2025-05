Svet vlade RS za mladino tudi o izboljšanju participacije mladih in pomenu prostovoljstva

Ljubljana, 29. maja - Svet vlade RS za mladino je na sredini seji med drugim razpravljal o mehanizmih za izboljšanje participacije mladih ter pomenu ureditve statusa prostovoljca v srednjih šolah in na fakultetah. Govorili so tudi o problematike nasilja med in nad mladimi, požarni varnosti ter večjem vključevanju učenja v naravi v šolski sistem.