Štiri desetletja od tragedije na nogometnem stadionu Heysel

Rim/Bruselj, 29. maja - Danes mineva natanko 40 let od tragedije na nogometnem stadionu Heysel v Bruslju. Pred uvodom v finale pokala prvakov med Juventusom in Liverpoolom je prišlo do nesrečnih dogodkov, ko se je po napadu angleških navijačev na italijanske zrušil zunanji zid že zastarelega objekta in pod sabo pokopal 39 ljudi, med njimi je bilo 32 Italijanov.