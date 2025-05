Dela nekaterih najbolj znanih umetnikov iz Berlina v Canberro

Canberra, 31. maja - V Narodni galeriji v avstralski Canberri bodo od danes do 21. septembra na ogled redkeje videna dela nekaterih najbolj znanih imen iz zgodovine umetnosti. Umetnine od Cezannea do Giacomettija so v Avstralijo pripotovale iz muzeja Berggruen v Berlinu, ki ga trenutno obnavljajo. V Canberri so na ogled skupaj z deli iz narodne zbirke Avstralije.