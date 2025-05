KPK po ugotovljenih nepravilnostih z nadgradnjami prenovljenega Erarja

Ljubljana, 29. maja - Po objavi prenovljenega Erarja marca letos, ob čemer so se v aplikaciji pojavile tudi nekatere nepravilnosti, je KPK izvedla dodatne nadgradnje in uskladila več kot 6800 transakcij, ki jih je popravil upravljavec izvorne baze podatkov, so sporočili s KPK. Obenem so zagotovili, da Erar ostaja zanesljivo orodje za nadzor nad porabo javnega denarja.