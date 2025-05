Kings of Leon odpovedali nastope v juniju in juliju, tudi na zagrebškem INmusicu

Zagreb, 30. maja - Ameriška rock skupina Kings of Leon je zaradi poškodbe svojega pevca Caleba Followilla odpovedala nastope v juniju in juliju, tudi na zagrebškem festivalu INmusic. Glede na izjavo skupine si je glasbenik ob poškodbi zlomil petno kost in zaradi osemtedenskega okrevanja ne bo mogel potovati ali nastopati. Na INmusicu so nastopili že leta 2017.