Zaradi shoda v središču Ljubljane okoli 12. ure oviran promet

Ljubljana, 29. maja - Na ljubljanski policijski upravi so zaznali informacije, da bo danes v središču Ljubljane potekal neorganiziran shod, zaradi katerega naj bi bil na križišču Slovenske-Barjanske-Aškerčeve in Zoisove ceste nekaj pred 12. uro za krajši čas do 20 minut oviran promet. Voznike pozivajo, naj v tem času uporabijo ceste izven tega območja.