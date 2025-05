Za nujno medicinsko pomoč 2,5 milijona evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 29. maja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Implementacija modela prvih posredovalcev v sistem nujne medicinske pomoči. Projekt je vreden dobre štiri milijone evrov, pri čemer bo Evropski socialni sklad plus prispeval približno 2,5 milijona evrov, so sporočili s kohezijskega ministrstva.