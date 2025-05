Jurca Tadel v odstopni izjavi: Razhajanja v viziji med menoj in delom kolektiva pregloboka

Ljubljana, 29. maja - Ravnateljica SNG Drama Ljubljana Vesna Jurca Tadel s funkcije odstopa s 1. decembrom. Da se je odločila za ta korak, je pred dnevi že neuradno poročal Večer. V odstopni izjavi, ki so jo danes posredovali iz gledališča, je zapisala, da so postala razhajanja v viziji med njo in delom kolektiva pregloboka za tvorno načrtovanje skupne prihodnosti.