Na Ljubnem ob Savinji o dobrobitih gorske narave

Ljubno ob Savinji, 29. maja - Na Ljubnem ob Savinji bo nocoj tematski večer o dobrobitih gorske narave, na katerem bosta letalec in alpinist Matevž Lenarčič ter zdravnik, gornik in pisatelj Tonč Žunter predstavila svoj pogled na dobrobitih gorske narave v Alpah in Zgornji Savinjski dolini. Pogovor je med drugim namenjen ozaveščanju o pomenu narave za človeka.