Umrl eden največjih kenijskih pisateljev Ngugi wa Thiong'o

Nairobi, 29. maja - V sredo je umrl kenijski pisatelj Ngugi wa Thiong'o, star 87 let. Zaradi prenehanja pisanja v angleščini in uporabe le maternega jezika gikujščine je postal močan simbol postkolonialne afriške identitete. Leta 1977 so ga zaprli brez obtožbe zaradi igre Ngaahika Ndeenda (I Will Marry When I Want) kot ostre kritike postkolonialne kenijske družbe.