V Novem Sadu po premestitvi vseh aktivistov v hišni pripor konec blokade sodišča

Novi Sad, 29. maja - Sodišče v Novem Sadu je v sredo odredilo hišni pripor za tri od šestih aktivistov, obtoženih ogrožanja ustavne ureditve. Preostale tri obtožene aktiviste so v hišni pripor premestili že minuli teden. Študenti so sporočili, da je s tem konec blokade sodišča, s katerim so pozivali k njihovi izpustitvi iz pripora, poročajo srbski mediji.