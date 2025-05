Dnevnik o predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (29. 5).

Ljubljana, 29. maja - Nina Knavs v komentarju Čas brezbrižnosti piše o vladnem predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Meni, da vlada ne kaže vneme za reševanje vse manjše dostopnosti osebnih zdravnikov in nepravičnosti trenutnega obveznega zdravstvenega prispevka. Izogibajo se tudi dilemam, ki so povezane s košarico pravic, dodaja.