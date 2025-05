Slepi in slabovidni s tehnologijo in prilagoditvami sposobni opravljati različna dela

Ljubljana, 29. maja - Slepim in slabovidnim osebam delo veliko pomeni in jim daje smisel v življenju, z novimi pripomočki, prilagoditvami in sodobno tehnologijo pa lahko danes opravljajo vrsto različnih del, je za STA poudarila Nastja Žlajpah iz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Delodajalce je pozvala, naj si upajo slepim in slabovidnim dati priložnost.