Na Ptuju le prejeli gradbeno dovoljenje za neprofitna stanovanja

Ptuj, 29. maja - Mestna občina Ptuj je po več kot treh desetletjih čakanja in dobrih treh letih zapletov, pritožb in administrativnih ovir nedavno le prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo neprofitnih stanovanj. Kot je povedala županja Nuška Gajšek, gre za pomemben korak, ki je rezultat dolgoletnih prizadevanj občine in potrpežljivega iskanja rešitev.