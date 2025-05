Oklahoma City Thunder prvi finalist lige NBA

Oklahoma City, 29. maja - Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so prvi udeleženci velikega finala končnice severnoameriške lige NBA. Gromovniki so na peti tekmi finala zahodne konference premagali Minnesoto Timberwolves s 124:94 in se s 4:1 v zmagah uvrstili v finale lige NBA in s tem v odločilni krog boja za naslov prvaka elitnega severnoameriškega prvenstva.