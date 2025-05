Trumpova vlada Moderni ukinila 700 milijonov dolarjev za raziskave cepiv proti gripi

Washington, 29. maja - Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je podjetju Moderna ukinila 700 milijonov dolarjev zveznih proračunskih sredstev za raziskave cepiv proti različnim oblikam gripe, je v sredo sporočilo ameriško podjetje. To je sicer sredi raziskav cepiva proti ptičji gripi in prvi testi so se izkazali za uspešne, poroča televizija ABC.