Pregled - šport, 28. 5. (sreda)

VROCLAV - Nogometaši Chelseaja so zmagovalci letošnje izvedbe konferenčne lige. V današnjem finalu v poljskem Vroclavu je angleška zasedba s 4:1 premagala španski Betis. V prvem polčasu je za vodstvo Betisa zadel Abdessamad Ezzalzouli. V drugem pa so mrežo Špancev med 65. in 90. minuto napolnili Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho in Moises Caicedo.

LJUBLJANA - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je namesto načetega dvojca graškega Sturma Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića vpoklical Benjamina Verbiča in Marka Zabukovnika. Slovenijo v junijskem ciklu čakata prijateljski tekmi proti Luksemburgu (6. 6.) ter Bosni in Hercegovini (10. 6.).

DUNAJ - Nadarjeni 19-letni slovenski nogometaš Erik Kojzek ta teden ni prišel na zbor mlade slovenske reprezentance do 21 let, ki se pripravlja na nastop na EP. Vse kaže, da se je nogometaš Wolfsberga odločil, da bo v bodoče zaigral za Avstrijo. Tam so ga že uvrstili na seznam reprezentance do 21 let.

KÖLN - Slovenska sodnika Bojana Laha in Davida Soka je doletela čast, da bosta 15. junija v Kölnu sodila finale prestižne rokometne lige prvakov, je sporočila Evropska rokometna zveza EHF. Lah in Sok imata sicer že bogate izkušnje z velikih tekmovanj in veljata za enega najboljših sodniških parov na svetu.

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v prvi tekmi za 3. mesto v ligi NLB doma premagali Trimo Trebnje s 34:32 (19:17). V dvoboju na dve zmagi so Celjani povedli z 1:0.

LJUBLJANA - Španec Victor Sanchez, ki je Olimpijo popeljal do naslova prvaka v Prvi ligi Telemach, je najboljši trener sezone 2024/25 slovenskega nogometnega prvenstva v tradicionalnem letnem izboru Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije. Nagrado za najboljšega mladega igralca je prejel Svit Sešlar.

STARI GRAD - Slovenska plavalka Špela Perše je uvodno preizkušnjo evropskega prvenstva v daljinskem plavanju na Hvaru končala na 17. mestu. Na desetkilometrski preizkušnji je nastopila še druga Slovenka v Starem Gradu, Maša Arnež, a preizkušnje ni končala. Zlata kolajna je pripadla Madžarki Viktorii Mihalyvari.

BORMIO - Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Italiji. Na 155 km dolgi trasi od San Micheleja do Bormia je bil najboljši v tehničnem zaključku, v katerem se je otresel zdaj najbližjega zasledovalca Ekvadorca Richarda Carapaza. V seštevku ima del Toro zdaj 41 sekund naskoka pred Carapazom. Na tretje je padel Britanec Simon Yates, ki zaostaja 51 sekund.

PARIZ - Četrti dan teniškega odprtega prvenstva Francije je prinesel veliko presenečenje. V drugem krogu se je namreč po težavah z levim kolenom poslovil dvakratni finalist Rolanda Garrosa Norvežan Casper Ruud. Izpadel je tudi Grk Stefanos Cicipas. Napredovale so Belorusinja Arina Sabalenka, Italijanka Jasmine Paolini in Poljakinja Iga Swiatek. Niz je na poti do tretjega kroga izgubil Španec Carlos Alcaraz.

LEIPZIG - Nemca Timo Eder in Karina Schönmaier sta zmagovalca premierne tekme mešanih parov na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki. Srebro sta v nemškem Leipzigu osvojila Britanca Jake Jarman in Ruby Evans, bron pa Italijana Lorenzo Minh Casali in Manila Esposito. Slovenske dvojice ni bilo v konkurenci.

EDMONTON - Hokejisti moštva Edmonton Oilers so vse bližje ponovni uvrstitvi v finale Stanleyjevega pokala. V finalu zahoda v severnoameriški ligi NHL so ponoči premagali premagali Dallas Stars s 4:1 in povedli s 3:1 v zmagah.

INDIANAPOLIS - V finalu vzhodne konference severnoameriške lige NBA je moštvo Indiana Pacers doseglo zmago s 130:121 ter povedlo s 3:1 v zmagah proti ekipi New York Knicks. Pacers le še ena zmaga loči od napredovanja v veliki finale lige NBA.