PSG iz pekla do skorajšnjega raja, na poti še Inter

pripravil Aljoša Žvirc

München, 29. maja - Francoski Paris Saint-Germain in italijanski Inter se bosta v soboto ob 21. uri v Münchnu pomerila za naslov v nogometni ligi prvakov. Francozi so to sezono prehodili pot z dna proti vrhu, medtem ko Inter deluje čvrsto in učinkovito, kar je na svoji koži spoznala tudi Barcelona.