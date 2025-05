Newyorške borze zaključile v rdečem

New York, 28. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzdol. Investitorji so bili v negotovem pričakovanju novic s sestanka ameriške centralne banke Federal Reserve z ameriškimi podjetji, na katerem so slednja opozorila, da bodo posledice carin nosili ameriški potrošniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.