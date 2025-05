Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 5.)

Ljubljana, 28. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o uvedbi preiskave Komisije za preprečevanje korupcije o sumu nasprotja interesov pri prijateljevanju premierja Roberta Goloba s poslovnežem in strankarskim kolegom Tomažem Subotičem. Poročale so tudi o odprtju novega potniškega terminala v Luki Koper in napadu medveda na žensko v okolici Škofljice.