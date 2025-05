Kek namesto Sturmovega dvojca vpoklical Zabukovnika in Verbiča

Ljubljana, 28. maja - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po informacijah RTV Slovenije in Sportkluba namesto načetega dvojca graškega Sturma Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića vpoklical Benjamina Verbiča in Marka Zabukovnika. Slovenijo v junijskem ciklu čakata prijateljski tekmi proti Luksemburgu (6. 6.) ter Bosni in Hercegovini (10. 6.).