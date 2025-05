V Varnostnem svetu ZN nujni pozivi za dostop humanitarne pomoči prebivalcem Gaze in konec izraelskega nasilja

New York, 28. maja - Predstavniki držav članic Varnostnega sveta (VS) ZN so zaradi nevzdržnega položaja palestinskih civilistov v Gazi danes zahtevali dostop humanitarne pomoči in konec izraelskega nasilja. Palestinski veleposlanik Rijad Mansur je ob opisu razmer jokal. Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je spomnil na odgovornost VS za zaščito civilistov v Gazi.