Na premierni mešani tekmi na EP v gimnastiki zlato Nemcema

Leipzig, 28. maja - Nemca Timo Eder in Karina Schönmaier sta zmagovalca premierne tekme mešanih parov na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki. Srebro sta v nemškem Leipzigu osvojila Britanca Jake Jarman in Ruby Evans, bron pa Italijana Lorenzo Minh Casali in Manila Esposito. Slovenske dvojice ni bilo v konkurenci.