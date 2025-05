Brata Tate v Veliki Britaniji obtožena posilstev in trgovine z ljudmi

London, 28. maja - Brata Andrew in Tristan Tate, spletna vplivneža z dvojnim britanskim in ameriškim državljanstvom, sta obtožena posilstev, povzročitev telesnih poškodb in trgovine z ljudmi, je danes razkrilo britansko tožilstvo, ki je sicer omenjene obtožnice proti bratoma odobrilo že januarja lani, navaja francoska tiskovna agencija AFP.