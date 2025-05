Odlomljen ledenik delno uničil vas v Švici

Bern, 28. maja - V švicarskih Alpah se je danes odlomil večji del ledenika, kar je sprožilo plaz ledu, blata in kamenja. Plaz je zajel majhno vas Blatten in povzročil obsežno škodo. Prebivalce vasi so sicer zaradi nevarnosti že prejšnji teden preventivno evakuirali. Po navedbah lokalnih oblasti eno osebo pogrešajo, poroča tiskovna agencija Reuters.