Vlada imenovala člane sveta javne agencije za kakovost v zdravstvu

Ljubljana, 28. maja - Vlada je na današnji dopisni seji imenovala člane sveta javne agencije za kakovost v zdravstvu. Za mandatno dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja je imenovala Bredo Jesenšek Papež, Alenko Jezernik Skudnik, Darjo Potočnik Benčič, Bojano Beović, Dragico Štromajer, Biserko Simčič in Franca Zalarja, so zapisali v sporočilu po seji vlade.